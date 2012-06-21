Доволі несподіваний та оригінальний конкурс оголосила Сумська обласна служба зайнятості. Він покликаний навести лад на територіях, прилеглих до її центрів та філій, а також утримувати в належному естетичному стані приміщення.
Як повідомили в Сумському обласному центрі зайнятості, починання не потребує матеріальних затрат, а лише ініціативи й бажання працівників власним прикладом створювати оази краси, підтримувати чистоту й охайність. При цьому ініціатори рекомендують використовувати квітковий та ландшафтний дизайн, популяризувати досягнення вітчизняного квітникарства та декоративного садівництва, нові прогресивні агротехнічні технології, аби привернути увагу громадськості до естетичного вигляду територій і формувати екологічну культуру відвідувачів центрів зайнятості. Переможців визначатимуть у номінаціях «Квітник», «Вертикальне озеленення», «Парадний вхід», «Креативність». Конкурс триватиме у два етапи, а підбиватимуть підсумки до 14 червня і 27 вересня 2019 року.