Майже два десятиріччя тернопільські бізнесмени Ірина і Тарас Демкури збирають старожитності. Тепер подружжя вирішило, що таке їхнє надбання повинен бачити загал. І відкрили першу в області і другу в країні приватну етногалерею, яку назвали «Спадок».
Власники нового закладу виставили речі, які для них найцінніші, бо отримали їх у спадок. Скажімо, пані Ірина репрезентувала коралі й борщівську сорочку, які носила її бабуся. Представила і її світлину в українському народному строї. Іншій фотографії 80 років. На ній дідусь із бабусею, прадід з прабабусею, але вже з роду Демкурів. Два роки тому мати подарувала пану Тарасові татову сорочку, яка йому дісталася від дідуся.
В етногалереї показали взірці давніх ужиткових речей чи не з усієї країни. Можна оглянути велике зібрання предметів народного побуту та інтер’єру, національного чоловічого й жіночого вбрання, прикрас. Замилуватися неповторними борщівськими сорочками, рушниками з деревом життя, вишиттям із тризубами, вишиванками з Луганщини та Донеччини, витворами рук народних умільців з Поділля, Слобожанщини, Полтавщини, Покуття, Гуцульщини тощо. Стіни прикрасили давніми козацькими іконами, а підлогу — килимами. Серед експонатів є навіть листівки УПА, які свого часу знайшли в бідоні, що слугував кілька десятиріч сховком для документів повстанців.
Експозицію систематизували не за хронологією, а радше за філософськими категоріями, як-от: віра, ідея, національні символи, буття. Символом етногалереї став один з найтаємничіших сакральних знаків-оберегів України — сварга. Як зазначали на церемонії, її 144 види, тут вона умовно позначає родинне вогнище.
Відомий актор Костянтин Лінартович впевнений: якщо не відкриватимемо таких українських музеїв, біднітимемо духовно, національно. Водночас вражений, що Тарасові Демкурі оформлювати етногалерею допомагала мисткиня та колекціонер Роксоляна Шимчук, яка такий самий заклад уперше в країні заснувала у Львові торік у грудні. «Це знак доброї конкуренції, що побудована на любові та дружбі», — зазначив актор.
Щомісяця чи щокварталу в етногалереї відкриватимуть виставки українських автентичних речей. Уже є домовленість про представлення експонатів з Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара».
Тернопіль отримав ще одну точку тяжіння, яка вабитиме не лише туристів, а й самих краян. Так влучно охарактеризував відкриття етногалереї міський голова Сергій Надал. Тарас Демкура називає її місцем національно-патріотичного виховання. І зауважує, що для кожного бізнесмена нині має стати поважною справою інвестувати в українську культуру. Бо це має не ціну, а цінність.