Десять юних гостей із Старосамбірського району Львівської області відпочивали у Сватівському позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Гончарівський». Діти й дорослі, що їх супроводжували у поїздку до прифронтового регіону, кажуть, що дуже цікавими були подорож пам’ятними й культурними місцями, екскурсія в районний музей історії освіти Сватівщини та відвідування духовних перлин храму Ікони Божої Матері «Спорительниця хлібів» та Свято-Успенської церкви.
За два роки з моменту підписання меморандуму про співпрацю та партнерство колектив із Старосамбірського району брав участь у всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної творчості аматорських колективів та виконавців «Слобожанський спас», а діти зі Сватівщини взимку 2017 та 2018 років мали змогу зустрічати Різдвяні свята у Старосамбірському районі.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»