Касмічне агентство NASA, яке найбільш відоме своїми численними космічними розробками, продемонструвало перший електричний літак, над яким інженери працювали з 2015 року, передає Reuters.
Уточнюється, що до першого випробувального польоту в небі залишається менше року. Maxwell стане першим пілотованим літаком агентства, розробленим за два десятиліття.
NASA також продемонструвало недавно побудований симулятор, який дозволяє інженерам і пілотам відчути, як буде маневрувати готова версія Х-57 в польоті.
Остаточна модифікація літака матиме більш вузькі, легкі крила, оснащені в цілому 14 електричними двигунами.
Відзначається також, що через обмеження батареї, літак буде використовуватися на короткі рейси в якості повітряного таксі або приміського літака для невеликої кількості пасажирів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»