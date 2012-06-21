У Межибожі Хмельницької області археологи знайшли свинцеву печатку із зображенням святого Пантелеймона та Івана Хрестителя.

"Ця печатка невелика, в руках її майже не видно. Вона нам розказує про те, що Великий Київський Князь Ярослав, а це середина XII століття, прислав грамоту до Меджибожа до тих князів, які тут були. Це вже знахідка п'ятої печатки. Саме завдяки археологічним дослідженням таких знахідок ми можемо довести, що Меджибіж існував не тільки в 1146 році, а ще й на 50 років раніше", - сказав директор Державного історико-культурного заповідника "Межибіж" Олег Погорілець, передає "Суспільне".

У Меджибізькій фортеці вже рік тривають розкопки. Влітку археологи почали досліджувати подвір'я. Цей замок у давнину був князівською адміністрацією.

"Саме тут ми віднайшли кістяки тварини. Ми не знаємо, що це за тварина - чи це кінь, чи корова. Але археологи дуже обережно ножем і щіточками розчищають його, і потім вже спеціалісти зможуть підтвердити. Є версії, що саме ця тварина загинула під час штурму Меджибожа у 1255 році, коли місто спалили", - додав Погорілець.

У Державному історико-культурному заповіднику "Межибіж" в Хмельниччині виставили давні печатки. Їх знайшли у Меджибізькій фортеці. Печатки належать можновладцям XII-XV століть. У середньовіччі такі печатки підвішували до листів та документів на шнурках. Вони свідчать про офіційну переписку, що велася з Меджибізьким замком.