Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Пандемія коронавірусу є випробуванням для всього світу, з яким жителі планети не справляються. На зміну найнебезпечнішому на сьогоднішній день штаму COVID-19 може прийти ще більш загрозливий людству варіант.

Про це в середу, 21 липня, повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус на 138-сесії Міжнародного олімпійського комітету в Токіо.

Зараз найбільше шкоди завдає мутація під назвою «дельта». Однак, чим більше варіантів коронавірусу з'являється в результаті поширення інфекції, тим вище шанс, що один з них може виявитися стійким перед вакцинами. Тоді світ повернеться до початку пандемії COVID-19, підкреслив керівник ВООЗ.

Тедрос Гебрейесус заявив, що, за прогнозами, до закінчення Олімпійських ігор в Токіо 8 серпня в світі через коронавірус помруть понад 100 тисяч осіб. Він додав, що зупинити пандемію і перезапустити економіку дозволить вакцинація 70% населення в кожній державі. Цей показник може бути досягнутий до середини наступного року, якщо жителі країн почнуть активно вакцинуватися.