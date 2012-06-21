На Вінниччині для дітей загиблих учасників АТО/ООС та учасників бойових дій здійснили проєкт «Новорічний потяг». Цього разу традиційний святковий захід розпочався в обласній філармонії імені Миколи Леонтовича, де діти стали учасниками захопливої програми — інтерактивного естрадно-циркового шоу.
«Щиро вітаю всіх вас із новорічними та різдвяними святами. Сьогодні ми хочемо зробити для вас справжню казку, щоб ви отримали позитивні емоції й незабутні враження. Бажаю, щоб усі ваші мрії обов’язково здійснилися, а поруч з вами завжди були ті, хто готовий прийти на допомогу», — сказала, звертаючись до юних, заступник голови облдержадміністрації Наталя Заболотна.
Подорож «Новорічним потягом» здійснили 450 дітей учасників бойових дій з усіх куточків області. Під час розважальної програми вони охоче брали участь у конкурсах і спілкувалися з персонажами казок. А на завершення всі отримали подарунки і солодощі. Побували в резиденції Святого Миколая й насолоджувалися красою головної ялинки області. Захід проводить департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації на виконання обласної комплексної цільової програми.
Цього року вперше 109 дітям цієї категорії надано матеріальну допомогу з обласного бюджету на загальну суму 327 тисяч гривень. Передбачено, що така допомога буде щорічною.