У селищі Чупахівка Охтирського району на Сумщині, де нещодавно створено об’єднану територіальну громаду, відбулося свято місцевого карася, на яке завітали не тільки місцеві селяни, а й численні гості з усієї округи — навколишніх сіл Лебедина, Тростянця, Охтирки, Сум і навіть столиці України.
Такий колоритний захід проходить уже вдруге. Торік влада громади на чолі із селищним головою Олександром Кужелем ініціювала вшанування риби, яка давно стала своєрідною візитівкою краю. Свого часу на території селища працював потужний цукровий завод, який і «підсолодив» карасів у місцевому ставку.
Дійство ввібрало в себе десятки розваг: виставки, огляди, дискотека, концерти, майстер-класи тощо, але основним заходом стали змагання рибалок та конкурс на приготування найсмачнішої юшки. Стосовно останнього, то перемогли дружба і відмінний апетит учасників.
Цьогорічне свято означене черговою обновою — у центрі Чупахівки на березі ставка офіційно запрацював гостинний двір «Сакура», який став справжньою окрасою населеного пункту. Тут можна відпочити, помилуватися краєвидами, поспілкуватися з друзями — до послуг відвідувачів вишукані альтанки, торговельні точки тощо.
Як повідомив Олександр Кужель, Чупахівська ОТГ і надалі невпинно розвиватиметься, аби земляки мали всі умови для гідної праці й відпочинку.