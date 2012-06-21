Деякі з найдраматичніших подій у Всесвіті відбуваються, коли деякі зірки помирають – і під час цього процесу відбуваються катастрофічні вибухи.
Такі вибухи, відомі як наднові, в основному відбуваються двома способами: або масивна зірка виснажує свою енергію в кінці свого життя, стає динамічно нестабільною і нездатною підтримувати свою масу, колапсує всередину, а потім сильно вибухає. Або білий карлик в орбітальній зоряній парі поглинає більшу масу від свого супутника, ніж здатний підтримувати, зберігає ядерний синтез в своєму ядрі і починає процес народження наднової зірки. Обидва типи призводять до дуже яскравого спалаху в небі, який може конкурувати зі світлом цілої галактики.
За останні 20 років галактика NGC 5468, яку зображено на цьому фото, пройшла низку спостережуваних наднових або двох вищезгаданих типів: SN 1999cp, SN 2002cr, SN2002ed, SN2005P і SN2018dfg. Незважаючи на те, що від Землі цей космічний об’єкт знаходиться на відстані понад 130 мільйонів світлових років, астрономи спостерігають за галактикою, де народжуються нові зірки. Вчені бачать вільну, відкриту спіральну модель галактики NGC 5468 у прекрасних деталях на зображеннях, які передав космічний телескоп Hubble NASA / ESA.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»