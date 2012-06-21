Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У Франції археологи вперше продемонстрували рідкісну статуетку віком майже 6000 років, знайдену при розкопках на лівому березі річки Сомма.

Короткий звіт і детальні зображення цінного артефакту опубліковані на офіційному сайті Національного інституту превентивних археологічних досліджень Франції.

Примітно, що сама статуетка була знайдена ще в 2010 році. Археологи виявили її під час ремонту берегової ділянки, яку планувалося відвести під прокладку річкового каналу.

Тоді було знайдено чимало артефактів, але особливу увагу експертів привернула саме теракотова статуетка заввишки 21 см. Вона зображує жінку і виконана в стилі, характерному для хассейскої культури (близько 4300-3600 рр. до н.е.). Раніше у Франції знаходили лише кілька подібних статуеток, тому знахідка є дуже рідкісною. Археологи навіть назва їй дали – «леді з Віллер-Карбоннель».

Справа в тому, що вона була виявлена в околицях містечка Віллер-Карбоннель, який розташований на невеликому схилі в безпосередній близькості від злиття річок Сомма і Оміньон. Археологи розкопали там неолітичне поселення, розкопки охопили площу 4,5 гектара. Саме ж поселення, за оцінками експертів, займало площу не менше 20 га. Були розкопані залишки частоколів і будинків, а також безліч печей.

В одній з них археологи і знайшли фрагментарно збережену статуетку. Земляний звід цієї печі обрушився ще в глибоку давнину. Ймовірно, тоді і була пошкоджена статуетка. Вчені вважають, що фігурка зображала богиню-матір. Для епохи неоліту це був найпоширеніший мотив. З богинею-матір'ю ототожнювали природу і саме життя. Вона вважалася богинею родючості, що було дуже важливо, адже тоді сільське господарство в цьому регіоні тільки зароджувалося.

Подібні фігурки завжди виконувалися з підкреслено збільшеними морфологічними характеристиками. Ось і в цьому випадку древній скульптор зробив акцент на дуже широкі стегна і виступаючі сідниці, підкресливши дисбаланс між верхньою і нижньою частинами дуже тонкою талією. При цьому безлика голова була виконана у вигляді простого конуса. Археологи називають цю фігурку виключно цінною. На їхню думку, вона була виготовлена близько 4000 року до нашої ери.