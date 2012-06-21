Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Майже 100 тисяч гривень віддала шахрайкам 80-річна тернополянка. Днями до неї навідалися дві жінки, які відрекомендувалися працівниками соціальної служби. Набрехали поважній у літах пані, що почалася грошова реформа й треба обміняти гривні. Жінка повірила незнайомкам і віддали їм усі власні заощадження.
Правоохоронцям про ошукання бабусі вже повідомили її рідні. У відділі комунікації поліції Тернопільської області поінформували, що під час оперативних заходів удалося з’ясувати, що обидві зловмисниці, яким трохи більше тридцяти років, уродженки східних областей. Пройдисвітки мали ще й спільника — водія. На автівці утрьох разом вони й «гастролювали» різними містами. Протягом кількох днів устигли побувати не лише в Тернополі, а й у Волинській, Рівненській, Хмельницькій областях. Затримали ж лиходіїв аж на Київщині тернопільські та хмельницькі оперативники. Останній злочин зловмисники скоїли на Хмельниччині — виманили шахрайським способом 17 тисяч гривень у пенсіонерки.
Оперативні заходи тривають. Працівники поліції хочуть дізнатися, чи, бува, не вчиняли зловмисники ще інші протиправні дії.