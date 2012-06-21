Ярослав САДОВИЙ,

«Урядовий кур’єр»

Компанія Ілона Маска Tesla купила біткоїнів на суму 1,5 мільярда доларів – про це свідчить документація, яка надійшла на адресу Комісії з цінних паперів і бірж США. Повідомляється, що виробник електрокарів сподівається у найближчому майбутньому приймати криптовалюту в якості оплати за свої автомобілі. Тим часом, розкриття інформації про півтора мільярдну інвестицію Tesla в біткоїни спровокувало його зростання на біржі – криптовалюта оновила свій попередній рекорд і на 8 січня за один біткоїн давали 44 869 доларів США.

Інвестиція Tesla миттєво збільшила вартість криптовалюта на ринку більш ніж на 10%. Про це повідомляє портал The Next Web.

«У січні 2021 роки ми оновили нашу інвестиційну політику, щоб отримати можливості для подальшої диверсифікації та збільшення прибутку від коштів, які не потрібні для підтримання достатнього рівня ліквідності», – йдеться в повідомленні Tesla.

Відтепер Tesla може інвестувати не тільки у криптовалюту, а й у інші цифрові активи, а також золоті злитки, золоті фонди ETF тощо. У компанії також додали, що планують у майбутньому приймати біткоїни в якості форми оплати за електрокари Tesla.

При цьому компанія зізналася, що розуміє «ризики», пов'язані з використанням біткоїнів: «Ми віримо, що наш запас біткоїнів високоліквідний. Однак цифрові активи можуть зіткнутися з волатильністю ринкових цін».

Нагадаємо, що глава Tesla Ілон Маск і раніше впливав на вартість криптовалюти. Минулого тижня він своїми твітами викликав зростання вартості Dogecoin – кумедний жарт на криптовалюту, названої на честь інтернет-мема Doge. Після підтримки з боку Маска ціна Dogecoin збільшилася на 50%.

Однак, якщо Dogecoin торгується по 0,05 долара за одиницю, то біткоїни – одна з найдорожчих і найпоширеніший криптовалют у світі. В кінці січня Маск розмістив хештег #bitcoin в своїй біографії в Twitter-акаунті, після чого біткоїн подорожчав на 19%.

Під час сесії запитань і відповідей у додатку Clubhouse (див. «УК» №26), Маску поставили запитання про те, як він ставиться до біткоїна, який заявив, що дуже пізно відкрив його для себе. За словами мільярдера, він повинен був купити його ще вісім років тому.

З огляду на магічний вплив, який Ілон Маск має на ціну біткоїна, варто очікувати подальшого подорожчання цієї криптовалюти, особливо якщо Tesla дійсно почне приймати її в якості оплати за свої електромобілі. Аналітик Wedbush Ден Івс повідомив про те, що «Маск і Tesla з головою поринули» у ринок криптовалюти, що в кінцевому підсумку може позитивно позначитися на акціях компанії.

«З точки зору акцій, цей крок може обернутися великим імпульсом для активів Tesla, оскільки все більше інвесторів при оцінці бізнесу починають брати до уваги біткоїни і криптовалюту, якими володіє компанія», – повідомив Івс.

Раніше стало відомо, що вартість активів Ілона Маска за тиждень виросла 11,5 мільярда доларів. За підрахунками Forbes, статки бізнесмена досягло 184,3 мільярда.