На Тилігульському лимані розпочалося будівництво найбільшої на нашому континенті ферми з вирощування морських креветок. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив творець бізнесу Любомир Гайдамака: «Ми офіційно почали будівництво найбільшої ферми в Європі з вирощування морської креветки ваннамей у Миколаївській області на березі мальовничого лиману Тилігул. Господарство запроєктовано за принципом повного циклу: сучасний комбікормовий цех потужністю 6000 тонн екструдованого корму на рік, інкубаторій на 5 мільйонів личинок у місяць, товарне виробництво потужністю 500 тонн на рік, переробка до 2000 тонн на рік», — написав він.

Відомий фахівець в царині аквакультури додав, що на черзі проєктування інкубатора з морських видів риби (лаврак, дорадо, барамунді, групки та інші), мальковий цех, товарне вирощування до 1000 тонн у першій черзі. У перспективі інвестор планує відкрити цех із вирощування мальків для рибних господарств.

Становленню нової справи всіляко сприяють у місцевій громаді. Однак, за словами Любомира Гайдамаки, труднощів також чимало. До підприємців уже навідувалися представники місцевих контролюючих органів, нібито перевірити факти за заявою фізичної особи з Одеської області Біляївського району. Тож аби започаткувати щось нове, має окрім будівничих справно працювати ще і юридична служба.

Зважаючи на це, інвестори просять керівництво Миколаївщини взяти під особистий контроль будівництво господарства, котре, безперечно, є унікальним явищем для розвитку сучасної аквакультури та одним із найважливіших етапів у сучасній вітчизняній історії.

Раніше креветка ваннамей була важливим об’єктом рибальського промислу, а епоха фермерського вирощування розпочалася в сімдесятих роках минулого століття. У такий спосіб підприємці значно збільшили поголів’я, і смачні ракоподібні з’явилися на столах споживачів у різних куточках планети. То чом би Україні не бути в тренді, адже популярність і культура споживання креветок у світі щороку зростає на 15—20 відсотків.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»