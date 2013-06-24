У зв’язку з виконанням ремонтних робіт рухомого складу та об’єктів інфраструктури зазнає тимчасових змін розклад руху низки приміських поїздів Львівської залізниці. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
- 17 та 18 жовтня не курсуватиме поїзд № 6002 сполученням Львів – Рава-Руська.
- 18 та 19 жовтня не курсуватиме поїзд № 6001 сполученням Рава-Руська – Львів.
- 18 та 20 жовтня не курсуватимуть поїзди № 6251/6254 сполученням Тернопіль – Підвисоке – Тернопіль.
- 19 жовтня не курсуватимуть поїзди № 6251/6254 сполученням Тернопіль – Ходорів – Тернопіль.
Просимо пасажирів ознайомитися з актуальним розкладом приміських поїздівЛьвівської залізниці й урахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях.
Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця відновила залізничне сполучення з Краматорськом, що на Донеччині.