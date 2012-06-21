Скелет тиранозавра (Tyrannosaurus rex) довжиною 12 метрів і висотою 4 метри, що складається з 188 кісток, став головним лотом на аукціоні Christie's, що відбувся 6 жовтня в Нью-Йорку.

Торги розпочалися з 3 мільйонів доларів США, і очікувалося, що тиранозавр на прізвисько Стен піде з аукціону за 6-8 мільйонів доларів. Однак ціна злетіла набагато вище, склавши 31,8 мільйона доларів.

Це зробило Стена найдорожчою будь-коли проданою скам'янілістю динозавра в історії. Попереднім рекордсменом був інший скелет тиранозавра на прізвисько Сью, який був проданий за 8,4 мільйона доларів ще в 1997 році. З поправкою на інфляцію, зараз це близько 13,4 мільйона доларів.

Співробітники Christie's не розкривають особу покупця, і залишається тільки сподіватися, що скелет попрямує в музей або інше місце, де його виставлять на огляд публіки.

Виявлений у 1987 році недалеко від Баффало, штат Південна Дакота, скелет Стена розкопали і протягом трьох років реконструювали палеонтологи Державного геологічного науково-дослідного інституту Блек-Хіллз. З тих пір він експонувався в музеї інституту.

Стен, який, за оцінками дослідників, жив майже 60 мільйонів років тому, використовувався для створення реплік для десятків музеїв, які хотіли мати власну модель тиранозавра.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»