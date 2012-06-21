Нерегульована торгівля екзотичними домашніми тваринами становить проблему не лише для самих тварин, а й ризик поширення захворювань. Про це йшлося на конференції, організованій Португалією, яка нині головує в ЄС. Учасники заходу говорили про одну з версій спалаху епідемії COVID-19, яку стовідсотково не підтверджено. За даними ВООЗ, спалах захворювання, ймовірно, було спричинено торгівлею екзотичними тваринами на китайському ринку в місті Ухань, де вірус від тварини передався людині і почав поширюватися світом.

Поки людство долає згубні наслідки COVID-19, дискусії щодо зоонозів — так називають хвороби, які передаються від тварин до людини, — точаться довкола потенційної ролі незаконної торгівлі дикими тваринами в поширенні патогенних мікроорганізмів. Про загрозу легальної торгівлі здебільшого мовчать, хоч насправді вона щонайменше утричі більша, кажуть експерти.

«Важливо більше говорити про проблему добробуту тварин, яку слід розглядати в межах комплексного й міждисциплінарного підходу», — заявила міністр сільського господарства Португалії Марія ду Сеу Антунес. За її словами, спільна робота для поліпшення добробуту тварин — фундаментальна в пошуку рішень для глобальних проблем, з якими ми стикаємось, зокрема поширення хвороб, стійкість до антимікробних препаратів, зміна клімату.

Мода на екзотичних домашніх улюбленців, яка останнім часом набула популярності у ЄС, збільшує ймовірність нових спалахів невідомих хвороб. Проте, окрім ризиків для здоров’я, торгівля екзотичними тваринами загрожує біорізноманіттю, бо призводить до зменшення популяції рідкісних диких тварин. «Завдяки Зеленій угоді ЄС та Стратегії біорізноманіття до 2030 року Євросоюз має змогу і зобов’язаний зменшити ризики, пов’язані з торгівлею екзотичними домашніми тваринами, демонструючи водночас глобальне лідерство у зменшенні руйнівного впливу діяльності людини на довкілля», — заявив генеральний директор природозахисної організації Eurogroup for Animals Рейнеке Хамелеерс.

На сьогодні мільйони екзотичних ссавців перебувають у незаконному обігу, їх утримують як хатніх тварин або використовують у цирках та інших видах розваг. Це спричиняє страждання тварин. Такі дані останнього звіту європейської зоозахисної організації Animal Advocacy and Protection (ААР) «Вісім бабуїнів, яких тримали в підвалі приватного будинку в Німеччині. Клітки з кажанами, навалені на клітки з плазунами та срібними лисицями на ярмарку тварин у Нідерландах. Екзотичні білки, продані на французькому вебсайті за захмарну ціну. Це лише кілька прикладів того, у що виливається незаконна торгівля екзотичними тваринами в ЄС», — ідеться у звіті. Майже кожна сьома екзотична хатня тварина, вилучена активістами з ААР за останні п’ять років, мала принаймні один потенційно небезпечний збудник зоонозу. А в разі врятованих безпритульних тварин захворюваність потенційно небезпечними зоонозними збудниками становила 50%.

Експерти AAP дійшли висновку, що чинна нормативна база ЄС недостатня для ефективного запобігання, виявлення та реагування на ризики зоонозних захворювань, пов’язаних з торгівлею екзотичними домашніми тваринами.