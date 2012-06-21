Днями компанія Toyota заявила, що збільшить виробництво компонентів для гібридних транспортних засобів на своїх заводах в Польщі, що входить в ЄС, а місцеві ЗМІ повідомляють, що вибір місця був обумовлений невизначеністю щодо Brexit.
Toyota Motor Europe заявила, що інвестує 140 мільйонів євро (155 мільйонів доларів) до Польщі, щоб збільшити виробництво на своєму гібридно-орієнтованому заводі в південно-західному місті Валбжіх.
«Високий інтерес до цієї (гібридної) технології в Європі, підтверджений швидко зростаючими продажами, які нині становлять понад 50% від загального обсягу замовлень на моделі Toyota, призвів до рішення розмістити ще дві інвестиції на нашому польському заводі» – йдеться в заяві Toyota.
Хоча компанія не згадала про проблеми, з якими вона стикається в Європі, які стосуються Brexit, польські ЗМІ поспішили підкреслити, що невизначеність щодо термінів виходу Великобританії з ЄС означала, що компанія вирішила не розширювати виробництво на своїх заводах у Великобританії.
Кілька польських ЗМІ повідомили, що Toyota спочатку планувала розширити виробництво на своєму моторному заводі Deeside в Великобританії, але передумала через побоювання, пов'язаних з Brexit.
«Хоча Toyota не хоче коментувати це, на зростання інвестицій в Польщі також вплинула плутанина, пов'язана з Brexit», – пише Puls Biznesu, ведуча польська економічна щоденна газета.
Планується, що нові інвестиції в Польщі будуть завершені до 2022 року, що дасть двом заводам Toyota в Польщі можливість виробляти близько 309 000 гібридних двигунів на рік.
Двигуни призначені для складальних ліній Toyota, PSA і Lotus в Чехії, Великобританії, Франції, Туреччини, а також в Південній Африці і Японії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»