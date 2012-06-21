Історичним моментом для кожного українця Президент Володимир Зеленський назвав презентацію результатів аудиту вітчизняної економіки та векторів її розвитку до 2030 року. «Уперше було зроблено комплексний аналіз, щоб зрозуміти, де і які упущення були раніше. Помилково говорити, що аудит — точний діагноз, необхідний для ефективного лікування країни. Це негативне мислення, від якого відмовляємося. Україна не хвора. Увесь цей час вона була просто занадто скромною, соромилася мріяти, мріяти сміливо, амбітно, була нерішучою, щоб крім найбільшої країни Європи стати ще й найуспішнішою. Аудит — це аналіз наших комплексів, які лякали і сковували наш рух уперед. Усі вони мають піти в минуле», — наголосив під час презентації глава держави.