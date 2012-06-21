Президент США Дональд Трамп збирається провести кілька мітингів, щоб продовжити боротьбу за перерахунок голосів у деяких штатах, пише портал Axios, посилаючись на радників чинного глави США.
Як повідомляє видання, на цих мітингах хочуть показати свідоцтва про смерть тих виборців, які нібито проголосували, але насправді до моменту голосування вже померли. Крім того, штаб Трампа хоче оголосити про створення команд для перерахунку голосів в штатах Пенсільванія, Джорджія, Арізона.
При цьому радник передвиборної кампанії Трампа Джейсон Міллер назвав неправдою інформацію про те, що частина оточення закликала президента почати виступати в підтримку перерахунку голосів.
Вибори президента Сполучених Штатів відбулися 3 листопада. Згідно з прогнозами американських ЗМІ, кандидат від Демократичної партії Джо Байден набрав необхідну для перемоги кількість голосів вибірників. Байден вже оголосив про свою перемогу. Представники його штабу відправили запит про визнання його обраним президентом США в наглядове управління американської адміністрації.
Дональд Трамп не визнає поразки і вважає, що підсумки голосування ще не підведені. Він заявив про свою перемогу на президентських виборах по «законним» голосам.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»