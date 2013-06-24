За тиждень підрозділи ДСНС, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту та неурядові оператори обстежили понад 12 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, визначених для першочергового розмінування. Розміновано 2323 гектари сільгоспземель.

Такі дані реалізації Плану заходів із розмінування земель сільськогосподарського призначення було оприлюднено на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань гуманітарного розмінування під головуванням першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко.

«Є гарні новини. За минулий тиждень обстежено 12 тисяч гектарів земель сільгосппризначення, визначених для першочергового розмінування. З огляду на наявні у нас ресурси це непогані темпи», — цитує слова Юлії Свириденко Міністерство економіки.

За інформацією операторів, що здійснювали роботи, повністю обстежено визначені планом першочергового розмінування землі в Черкаській, Дніпропетровській та підконтрольній частині Запорізької області. За підсумками обстеження землі в цих регіонах не потребують розмінування.

Нагадаємо, йдеться про землі на підконтрольних територіях. У регіонах, де тривають бойові дії (наприклад Запорізька область) в перелік земель пріоритетного розмінування увійшли ті, що не ближче, як за 20 кілометрів від лінії активних бойових дій та які не піддаються постійним обстрілам. Згідно із планом, передбачено обстеження та подальше розмінування в разі потреби: в Черкаській області — 885 га, Запорізькій — 1232 га, Дніпропетровській області — 2645 га.

Загалом у дев’яти областях України заплановано першочергове обстеження та розмінування в разі потреби 470 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення.

«Роботи попереду ще дуже багато, і маємо докласти зусиль, щоб пришвидшити розмінування території України. Нам потрібна техніка, передовсім машини для розмінування. ДСНС у співпраці з МЗС доручено у стислий термін налагодити контакти з іноземними виробниками на предмет закупівлі чи замовлення таких машин. Шукаємо техніку у країнах, де її використовували раніше й вона є в наявності. Нарешті активізуємо роботу з українськими виробниками, готовими працювати в цьому напрямі», — зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, щоб пришвидшити розмінування, необхідно інтенсифікувати залучення новітніх технологій, зокрема використання дронів, здатних виявляти вибухонебезпечні предмети.

Як було зазначено на засіданні міжвідомчої робочої групи, відповідний майданчик для випробування дронів у реальних умовах уже визначено, тестування можуть розпочати найближчим часом.

На засіданні було обговорено завдання з підготовки умов для масштабного залучення на потреби розмінування фінансової, технічної, інституційної допомоги країн-донорів. Окремо було наголошено на необхідності посилення обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування інформаційно-роз’яснювальної роботи серед людей про загрозу відвідування необстежених територій та вжиття інших заходів, спрямованих на гарантування безпеки громадян.

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