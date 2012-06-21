Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У Туреччині з квітня по 1 липня було введено коронавірусні обмеження в зв'язку з високими темпами зараження COVID-19 в країні. Зазначалося, хто до кінця червня-початку липня ситуація стабілізувалася. Однак у неділю, 18 липня турецьке Міністерство охорони здоров'я повідомило про максимальний з кінця травня добовий приріст – 7680 осіб, з яких 750 заражених «дельта»-штамом. Також було зафіксовано 66 летальних випадків.

У зв'язку з цими обставинами міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой розповів, які заходи буде приймати влада при різкому сплеску заражень. В ефірі телеканалу CNN Turk він підкреслив, що пріоритетом нині є вакцинація населення. При досягненні колективного імунітету республіка зможе повернутися до нормального життя.

При цьому і в даний час «все йде добре». За словами Ерсоя, в Туреччині розраховують прийняти до 25 мільйонів туристів, таким чином заробивши майже 20 мільярдів доларів. Сам глава МОЗ хотів би побачити в країні 30 мільйонів мандрівників, щоб отримати дохід для республіки 23 мільярди.