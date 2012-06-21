Дослідники та вчені й досі дуже мало знають про Бабин Яр, зокрема, навіть з приводу кількості жертв.
Про це в інтерв’ю «Урядовому кур’єру» заявив старший науковий співробітник Інституту вивчення війни, Голокосту і геноциду (Амстердам) Карел Беркгоф. На його думку, цьому існує кілька пояснень.
«Наприклад, Сталін дуже не любив згадувати про жертви, бо для нього війна — це історія перемоги над фашистами. І те, що війна забрала стільки людських життів, було для нього небажаним. Крім того, Сталін загалом дуже погано ставився до євреїв», – сказав Беркгоф. Він також визнав, що у Німеччині час від часу робили спроби дослідити історію Бабиного Яру і «нині про це там багато говорять».
Проте Брекгоф наголошує, що досі лише окремі вчені чи звичайні люди прагнули дізнатися правду про трагічну історію Бабиного Яру, увічнити пам’ять. Тому трапилося так, що «кожен, хто хотів, міг встановити пам’ятник у Бабиному Яру», і тепер на у цьому місці є «кілька десятків різних пам’ятників». «Але виникла доволі дивна ситуація: різні люди мають власну думку про це місце, але не мають загального меморіалу, куди може прийти кожен», – заявив вчений.