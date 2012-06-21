У Британії на березі Темзи знайшли древній артефакт, який виявився давньогрецьким амулетом з молитвою, що захищає від чуми. Як пише Greek Reporter, йдеться про амулет римського періоду, коли в Європі лютувала пандемія Антонінової чуми.



Амулет, який зберігається сьогодні в колекції Лондонського музею, ймовірно, привіз до Британії грецький іммігрант, який намагався захиститися від чуми з його допомогою. Артефакт – це свинцева пластина, на якій надряпаний текст молитви на давньогрецькій мові. При цьому, текст виконаний в такому ж стилі, як, наприклад, «Іліада» і «Одіссея» Гомера.



«Амулет був власністю грека на ім'я Деметріос, який був жителем Лондініума – римського на той момент міста. Текст на амулеті був написаний в 160-і роки нашої ери. Молитва була адресована богам Абрасаксу, Іао і Шабату, які повинні були наглядати за Деметріосом, щоб він не захворів чумою, яка, згідно з текстом, викликала проникаючий біль, що виснажує плоть», – розповідають археологи.



Деметріос міг придбати амулет безпосередньо в Лондініумі або привезти артефакт з Греції. На користь різних версій вказують різні особливості – наприклад, судячи з сплаву (55% свинцю і 45% олова), артефакт був виготовлений в Лондініумі, але судячи з тексту молитви, який був виконаний на давньогрецькій мові дуже професійно, виготовленням оберегу займався грецький майстер.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»