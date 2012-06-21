Поліція Брюсселя заарештувала 45 чоловік внаслідок заворушень у районі Андерлехт, які сталися у місті минулими вихідними.
Сутички з поліцією відбулися після того, коли група молодих людей почали кидати бруківку та шматки скла в правоохоронців. Один з учасників заворушення, який був одягнений у балаклаву, здійснив три постріли у повітря пістолетом, який, як згодом зясувалося, було викрадено у поліцейських.
Молодь вийшла на вулиці після того, як на мопеді на смерть розбився 19-річний хлопець, якого переслідувала поліція. Згідно з офіційним повідомленням поліцейського управління, хлопець порушив правила карантину, пересуваючись на мопеді містом після 21 години.
Безлад відбувся після смерті 19-річної дитини в ніч на п'ятницю. Чоловік, ідентифікований як Аділ, їхав на скутері вниз по Quai de l'Industrie після ухилення від перевірки поліції, коли він врізався в поліцейську машину, яка прибула для підкріплення. Відразу після трагічної загибелі юнака на вулиці почала збиратися молодь, закликаючи до організації акції непокори поліції. Після його смерті дехто виголосив заклики до акції протесту, незважаючи на чинну заборону на громадські зібрання на тлі спалаху коронавірусу. Проте заворушення вдалося швидко припинити.
Родина загиблого закликала молодь розійтися і заспокоїтися, наголосивши, що не підтримує акції протесту. Як заявили у прокуратурі Брюсселя, трагічний інцидент та смерть молодого чоловіка розслідує поліція.
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«Урядового кур’єра»