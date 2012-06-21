Пара мух, які застигли в бурштині 41 мільйон років тому, є одними з найстаріших скам'янілих живих істот, які спаровуються, будь-коли знайдених на Землі. Знайдені в австралійському штаті Вікторія комахи, схоже, були на самому початку нападу пристрасті, коли їх упіймала в пастку клейка деревна смола і зберегла до наших днів.
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Той факт, що мухи зазвичай злягаються всього на кілька секунд, робить цю знахідку надзвичайно рідкісною. «Можна сказати, що ці довгоногі мухи були спіймані під час спарювання 41 мільйон років тому, і це для науки є надзвичайним відкриттям», - зазначив палеонтолог Джеффрі Стілвелл. «Мухи могли випадково приземлитися на деревну смолу для спарювання, а потім буквально застрягти разом», - додав він.
За словами вчених, ця знахідка є однією із найбільших відкриттів у палеонтології для Австралії. Варто відзначити, що бурштин вважається свого роду Святим Граалем у цій царині науки, оскільки організми зберігаються в стані призупиненої анімації в ідеальному тривимірному просторі і виглядають так, ніби вони померли тільки вчора. Але насправді такі експонати мають багато мільйонів років і тому вони дають величезну кількість інформації про древні земні екосистеми.
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Професор Стілвелл і його колеги натрапили на мух, коли вивчали майже 6000 шматочків скам'янілого бурштину. Матеріал був виявлений в скелях, вік яких становить 40-54 мільйони років. Серед знахідок виявився і шматок бурштину з двома екземплярами довгоногих мух, які паруються, відомих науковому співтовариству як «Dolichopodidae».
За словами професора ця знахідка фактично може стати першим прикладом так званої «завмерлої статевої поведінки» в історії скам'янілостей в Австралії. Така поведінка може бути досить різноманітною, але дуже рідко зустрічається в скам'янілостях.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", вчені з США виявили предка усіх сучасних тварин.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»