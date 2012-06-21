Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Свято Нового року колись закінчується. Куди подіти ялинки, які прикрашали домівки, тішили дітвору? Раніше їх просто викидали на смітники. Нині ж у Черкасах їх почали приймати спеціальні пункти.
Таких створили десяток. Вони розміщені на територіях поблизу контейнерних майданчиків багатоквартирних будинків та комунальних підприємств. Звідти дерева повезуть у зоопарк. Там із частини подрібненої хвої зроблять щепу для підстилки у вольєрах, а іншу — віддадуть на корм тваринам, використовуючи як мінеральні додатки до раціону. Як вважають ветеринари, хвоя — чудові вітаміни для тварин і птиці. Вона допомагає вистояти перед хворобами, набратися сил ослабленим після зимівлі звірам.