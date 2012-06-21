Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Під час ремонту тієї чи іншої ділянки дороги каналізаційні та водопровідні люки колодязів необхідно встановлювати на необхідній висоті. Однак дорожники в Черкасах під час реконструкції шляхів вирішили «пожартувати» і таким чином полегшити свою роботу. Що там, мовляв, возитися з тими люками, заасфальтуємо — та й по всьому. Ось так і закрили асфальтом 20 каналізаційних і 18 водопровідних люків.
Про це журналістам розповів директор КП «Черкасиводоканал» Сергій Овчаренко.
Коли буде необхідно відрити колодязь, працівники «Водоканалу» за допомогою відповідних приладів таки знайдуть необхідний люк, однак, аби швидко проникнути туди, слід зняти шар асфальту, а це при відсутності необхідної техніки для ремонтників мереж уже проблематично і може значно ускладнити хід ліквідації аварійної ситуації.
Отож із «жартівниками» з дорожньої служби будуть розбиратися.