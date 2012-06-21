Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Вихованці дев’ятої черкаської гімназії починають свій робочий день із руханки. Це не проста зарядка. Рухи дітей осмислені і мають певну мету. Це своєрідні рекомендації щодо правил гігієни у вигляді танцю. Кожен рух відтворює потрібні в умовах карантину дії: ретельно мити руки, не торкатися обличчя, чхати у лікоть… Отож секрет успіху — власний приклад та запальні танці.

Такі «поради» не тільки цікаво послухати, а й побачити, вивчити та поділитися з іншими! Уроки хореографії, які проводить учителька Ольга Дунаєвська, — ще й форма участі дітей у всеукраїнському челенджі #здоровотанцюю. Юні гімназисти, танцюючи, опановують правила гігієни та поведінки під час пандемії. Тут і навички застосування антисептика прищеплюють, і миття рук та додержання необхідної дистанції.

Учні початкових класів із задоволенням відвідують заняття й беруть активну участь у Всеукраїнському танцювальному конкурсі для шкіл, організованому ЮНІСЕФ.