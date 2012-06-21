На Харківщині триває реалізація заходів для повноцінної адаптації та інтеграції в життя переселенців зі сходу країни, які постраждали від бойових дій в Луганській і Донецькій областях. І не лише в Харкові, де проживає найбільша кількість ВПО, а й у багатьох районах області. Зокрема, у мальовничому та багатому історією Чугуєві, нині приступили до реалізації проєкту з облаштування тимчасового житла для потребуючих переселенців з Донбасу.
Як повідомила Чугуївський міський голова Галина Мінаєва, на вулиці Кожедуба днем раніше розпочалися роботи з демонтажу будівлі колишньої нотаріальної контори. На її місці планується побудувати житло для переселенців за кошти, виділені Українським фондом соціальних інвестицій, який, в свою чергу, фінансується урядом Німеччини.
За інформацією міськради нова будівля з шістьма окремими квартирами перебуватиме в комунальній власності і влада міста тимчасово надаватиме житло в користування переселенцям або ж чугуївцям, що опинилися в скрутній ситуації. Це допоможе людям пережити особливо критичні періоди з гарантованим дахом над головою до вирішення особистих житлових проблем.
Галина Мінаєва також повідомила, що проєкт будівлі вже розроблений і затверджений. Отож, вже нинішньої осені буде закладено фундамент, а безпосередньо будівництво житла розпочнеться з приходом сприятливої погоди навесні 2021 року.
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»