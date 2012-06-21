20 березня відзначається найраніше весняне рівнодення за більш ніж столітній період і три планети об'єднуються з нашим Місяцем, щоб влаштувати захоплююче небесне шоу. Марс, Юпітер, Сатурн і Місяць з'являться дуже близько один до одного на південно-східному небі, щоб відзначити найраніше рівнодення в березні за 124 роки (останній раз так рано це сталося в 1896 році) і очікується, що це відбудеться в 3:49 за Гринвічем.
Меркурій також загляне за горизонт, але буде дуже близько до Сонця і тому його буде практично неможливо побачити. При цьому планети будуть продовжувати зближуватися ще протягом місяця.
Рівнодення означає однакову тривалість дня і ночі, тобто в цей момент у всьому світі буде 12 годин сонячного світла і 12 годин темряви. Як відзначають астрономи, рівнодення знаменує собою початок астрономічної весни і історичне спостереження за рухами небесних об'єктів завжди представляє особливу важливість для правильного хронометражу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»