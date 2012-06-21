Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
За одну добу на території Донеччини місцеві медики підтвердили одужання відразу 5 пацієнтів. 4 людей вже позбулися захворювання у Маріуполі, ще одна у Білозерську. А всього з початку наступу пандемії COVID-19 в області подолали підступне захворювання 6 місцевих жителів. На жаль, поряд із цим зафіксовано й один фатальний результат хвороби: у Дружківці помер 84-річний чоловік.
Зараз у Донецькій області по цей бік лінії розмежування лабораторно підтверджено враження коронавірусною інфекцією COVID-19 у 7 людей. Тим часом на окупованій території Донеччини після тривалого замовчування хвороби теж назвали кількість потерпілих. За інформацією так званого «МОЗ ДНР», підтверджено COVID-19 у 13 осіб. До стаціонарних відділень госпіталізовано понад 200 пацієнтів, а більше 13 тисяч недужих перебувають на самоізоляції вдома.