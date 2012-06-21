Одна з найбільших у світі колекцій доісторичних наскельних зображень була виявлена в тропічних лісах Амазонки у віддаленому районі Серранія-де-ла-Ліндоса. Цю колекцію вчені вже назвали «Сікстинською капелою древніх людей». Відзначається, що на вивчення малюнків знадобиться не одне покоління вчених, так як масштаб знайдених зображень величезний.

Малюнки були зроблені одними з перших людей, що досягли цього регіону Амазонки, і відносяться до льодовикового періоду близько 12 500 років тому. На скелях протяжністю 12 км стародавні люди зображали геометричні візерунки і тварин, деякі з яких, наприклад, гігантські лінивці і мастодонти, на цей момент вже вимерли. Крім того, серед зображень по всій довжині скелі залишено тисячі відбитків рук.

Малюнки в основному виконані червоною вохрою, багато з них розташовані настільки високо на скелях, що вчені могли побачити їх тільки за допомогою дронів, оснащених камерами високого дозволу.

Археологів вразило розмаїття сюжетів на картинах, це зображення птахів, ящірок, риб, черепах і навіть групи древніх людей, які трималися за руки і танцювали навколо фігури в масці з пташиним дзьобом.

Про ще одне несподіване відкриття розповів провідний автор дослідження, професор археології Ексетерського університету Хосе Іріарте. За його словами, на одній з ділянок скелі зображені дерев'яні вежі з фігурками, стрибучими з них на тарзанці. За версією дослідників, це могло бути однією з розваг древніх людей.

«Емоції зашкалюють, коли знаходишся в тому місці ... Адже йдеться про декілька десятків тисяч картин. Ми бачили тварин, які вже вимерли. Малюнки настільки природні і настільки добре зроблені, що у нас не виникає сумнівів, що ми дивимося, наприклад, на коня. У коня льодовикового періоду була масивна голова. Малюнок настільки деталізований, що ми навіть бачимо кінську гриву. Це чудово», – каже Хосе Іріарте.

За словами Іріарте, на багатьох малюнках зображені галюциногенні рослини і дерева – це передбачає, що стародавні люди могли приймати сильнодіючі речовини під час шаманських ритуалів.

Багато пейзажів, зображених на малюнках, сильно відрізняються від сучасного типу тропічних лісів Амазонки. Дослідники вважають, що 12 000 років тому цей регіон сучасної Колумбії був більше схожий на савану.

Як повідомляє The Guardian, «Сикстинська капела древніх людей» була виявлена ще в 2019 році, але довгий час трималася в секреті. Вперше про неї розкажуть в документальному фільмі «Таємниці джунглів: Загублені королівства Амазонки», який вийде в грудні 2020 року. Одна з авторів фільму, археолог Елла Аль-Шамах сказала, що місцю, де знайшли малюнки, ще навіть не дали назву.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»