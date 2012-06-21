Президент Франції Емманюель Макрон продовжив карантин у країні до 11 травня. Про це глава держави заявив у телезверненні до нації.
За його словами, які наводить Le Monde, країна «живе у важкі часи», йде війна з коронавірусм. У першому ряду у цій боротьбі стоять лікарі, медсестри, фармацевти, пожежні, ті, хто рятує життя. У другому ряду - фермери, вчителі, водії вантажівок, продавці, прибиральники, держслужбовці, журналісти, соціальні працівники, виборні посадові особи. У третьому - всі інші французи, які дотримуються режиму самоізоляції.
Завдяки спільним зусиллям епідемія почала сповільнюватися, зазначив Макрон.
«Тому ми повинні продовжувати наші зусилля і продовжувати застосовувати обмеження. Чим більше будемо дотримуватися правил карантину, тим більше життів буде врятовано. Ось чому карантин повинен бути продовжений. До понеділка 11 травня», - заявив президент Франції. За його словами, «саме це допоможе ще більше сповільнити поширення вірусу». «Відмова від обмежень буде можливою, тільки якщо всі французи будуть відповідально дотримуватися правил», - підкреслив Макрон.
На його думку, введені обмеження показали свою ефективність, їх не треба ні посилювати, ні пом'якшувати. Необхідно і далі використовувати захисні засоби при виході на вулицю, дотримуватися дистанції, мити руки.
Президент кілька разів підкреслив, що в будинках повинні залишатися найбільш вразливі перед коронавірусом люди: літні, інваліди, які страждають на хронічні захворювання.
Якщо всі будуть дотримуватися цих правил, то, за словами Макрона, з 11 травня почнуть поступово відкриватися дитячі сади, школи, коледжі. Однак заняття відновляться не раніше літа.
Поки залишаються закритими ресторани, кафе, готелі, кінотеатри, театри, концертні зали і музеї. Перші масові заходи можуть відбутися не раніше середини липня, зазначив Макрон.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»