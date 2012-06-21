Якщо спочатку у вас нічого не вийде, спробуйте зробити це ще раз. Цей урок Homo Sapiens засвоїв майже 210 000 років тому. На це вказує череп, знайдений у печері на півдні Греції. Вчені стверджують, що цей череп є найбільш раннім зразком черепа людини розумної, знайденого за межами Африки, і вказує на невдалу спробу первісних людей поширитися за межі Африки. Але там, де Homo sapiens не зуміли прижитися, неандертальці досягли успіху. Череп, якому 170 000 років, знайшли у тій же печері, вказує на те, що неандертальці процвітали в цьому регіоні протягом деякого часу.
Інші ранні випадки поширення сучасної людини з Африки були задокументовані на ділянках в Ізраїлі. У печері Мислі було виявленно щелепу сучасної людини вік якої від 194 000 до 177 000 років та інші ранні скам'янілості людини, датовані приблизно від 130 000 до 90000 років, знайдених у печерах Схул і Кафзе. Але «Ми думаємо, що ці ранні мігранти насправді не внесли свій внесок у життя сучасних людей, що вийшли за межі Африки. Скоріше за все вони вимерли і, ймовірно, були локально замінені неандертальцями», – кажуть вчені.
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Вчені стверджують, що тільки набагато пізніше Homo Sapiens успішно поширився за межі Африки. «З генетичних даних ми знаємо, що всі люди, які живуть сьогодні за межами Африки, можуть простежити своє походження до великого розселення з Африки, яке сталася між 70 000 і 50 000 роками тому», – йдеться в дослідницькій роботі Катерини Харваті, професора палеоантропології з Тюбингенського університету в Німеччині. Homo sapiens в кінцевому підсумку став єдиним видом гомінідів на планеті, що вижив. Натомість неандертальці та інші гомініди вимерли.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»