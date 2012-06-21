XXV Міжнародний фестиваль виконавської майстерності «Музика — наш спільний дім», що проходив у Харківській середній спеціалізованій музичній школі-інтернаті, завершився концертом за участі лауреатів престижних міжнародних конкурсів, колишніх учнів цієї школи — скрипаля Валерія Соколова та віолончеліста Олексія Шадріна, а також видатного португальського піаніста Рауля да Коста. У супроводі Молодіжного академічного симфонічного оркестру «Слобожанський» вони виконали неперевершену музику Чайковського і Бетховена.
Концерти Валерія Соколова, який входить до ТОП-10 найвідоміших скрипалів світу та грає на скрипці Страдіварі, з успіхом проходять у найпрестижніших концертних залах Європи у Лондоні, Парижі, Мілані. Олексій Шадрін продовжує свою освіту в музичній академії Кронберга (Німеччина), регулярно й успішно бере участь у різних міжнародних музичних конкурсах в Європі та Америці. Рауль да Коста виступає в найпрестижніших концертних залах Португалії і гастролює в Німеччині, Франції, Іспанії, Італії, Англії. Для харківської публіки він зіграв уперше.
Ініціатором проведення фестивалю 25 років тому став заслужений діяч мистецтв України професор кафедри оркестрових духових інструментів та оперно-симфонічного диригування Харківської консерваторії Валерій Алтухов, який 35 років очолює школу. Відтоді кожен день народження школи, якій виповнилося цьогоріч 75 років, відзначають фестивалем «Музика — наш спільний дім».
За час роботи школа підготувала понад 2000 музикантів. Серед її випускників — діячі мистецтва зі світовими іменами: піаністи Володимир Крайнєв та Данило Крамер, композитори Лев Колодуб та Олександр Щетинський, диригент Аллін Власенко, художній керівник Національної філармонії України Володимир Лукашов та багато інших. Свого часу цей навчальний заклад закінчили музиканти, відомі в музичних колах Харкова.