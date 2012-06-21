Понад 100 особин фазанів випустили в лісосмуги Нижньосірогозького району на Херсонщині. Другий рік поспіль таку акцію з відтворення мисливської фауни здійснюють фермерські господарства «Магнолія» та «Козаче».
Торік навесні фермери вже випустили в дику природу 79 фазанів, а восени — ще 75. Мисливці переконані, що птахи приживуться у дикій природі і згодом дадуть потомство. Фермери два роки тому придбали інкубаційні яйця, з частини яких виростили молодняк, а частину залишили на маточне поголів’я. І фермери, і мисливці визнають, що мета їхніх дій — збільшення кількості дикої мисливської фауни та її урізноманітнення на території мисливського угіддя.
Бригадир місцевих мисливців Микола Дудка зауважує, що полювання на фазанів буде заборонене принаймні на три роки. Адже насамперед потрібно збільшити популяцію цих птахів, щоб на квадратному кілометрі було до сотні фазанів.