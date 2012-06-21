У VIII - VII століттях до н.е. серед давньогрецьких воїнів набув поширення бронзовий шолом, який сучасні вчені назвали греко-іллірським. Він бронзовий, має надійний захист для голови та характерний прямокутний виріз для обличчя. У грецьких містах він вийшов з ужитку приблизно в VI столітті до н.е., проте в сусідніх землях залишався в ходу до IV століття до н.е.

Такі шоломи у археологів вважаються великою рідкістю – до наших днів дійшло менше 40 екземплярів різного ступеня збереження. Один з них нещодавно виявили в могилі воїна недалеко від хорватської села Закоторац, повідомляє Greek Reporter.

Вчені вважають, що в могилі був похований знатний воїн, який жив у IV столітті до н.е. На місці поховання знайшли скелети ще двох людей, в тому числі жінки. На жаль, кістки погано збереглися і майже повністю зотліли.

У похованні також виявили древні списи і ножі, бронзові та срібні прикраси, голки і кілька сотень намистин з бурштину і скла. Найціннішою знахідкою, крім шолома, стали вази грецького та італійського походження. Професор Хрвоє Потребіч з Загребського університету пояснив, що в IV столітті до н.е. подібна кераміка коштувала дуже дорого. Це свідчить про певний статус покійного.

Також в районі Закотораца хорватські археологи знайшли кілька поховань доісторичних людей. На думку вчених, недалеко від села можна буде відшукати сліди стародавнього святилища. Вчені з Загребського університету розраховують продовжити дослідження місцевості після того, як знімуть коронавірусне обмеження.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»