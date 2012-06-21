Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
В останні роки в Україні спостерігається тривожна тенденція зростання злочинів проти статевої свободи та недоторканості дітей. Тільки торік в країні зареєстровано 550 таких злодіянь, що удвічі більше ніж у 2018 році. На жаль і нинішній рік демонструє невтішну динаміку. ЗМІ практично постійно повідомляють про злочини сексуального характеру, скоєні проти дітей та підлітків. Ось лише деякі з них. У Львові поліція затримала педофіла, в Івано-Франківську батько-педофіл довів дочку до самогубства, 56-річний музичний керівник одного з дитячих колективів розбещував 12-річну дівчинку, у Херсоні чоловік намагався зґвалтувати підлітка…
Отож науковці Харківського Національного університету внутрішніх справ спільно з психологами Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань, проаналізувавши бентежну статистику, взялися за дослідження соціальних, психологічних та правових причин, які характеризують скоєння злочинів проти статевої свободи та недоторканості дітей.
Науковцями університету розроблено об’ємний психодіагностичний комплекс, який дозволяє у процесі дослідження отримати різнобічну інформацію про особливості розвитку інтелекту осіб, засуджених за статтями 153, 155, 156 Кримінального кодексу України.
Допомогти вченим у розв’язанні проблеми зголосилися психологи низки виправних колоній Харківської області. Вчені очікують, що психодіагностична робота із засудженими надасть можливість більш детально представити соціально-психологічний портрет злочинця-педофіла та сприятиме розробці відповідних соціально-профілактичних та попереджувальних програм.
Системне вивчення комплексу соціально-демографічних, соціально-психологічних, кримінально-правових, пенітенціарних та інших ознак допоможе правоохоронцям-практикам виявити причини та передумови вчинення злочину та, безперечно, більш ефективно впроваджувати профілактичні і попереджувальні заходів, а також розкривати скоєні злочини.