Ярослав САДОВИЙ
«Урядовий кур'єр»

Кам'яний вівтар і позолочений церемоніальний меч, що використовувався в ранньому залізному віці, були виявлені при розкопках уздовж річки Жагабулак біля підніжжя гір Мугалжар фахівцями Інституту археології ім. А. Маргулана.

Кам'яний вівтар знайдений в Актюбінської області Казахстану. (Фото АА)

Археологічні розкопки на кладовищі залізного віку розпочалися місяць тому в Мугалжарському районі Актюбінської області в Казахстані. Бронзові дзеркала, золоті пряжки і гачки були виявлені при розкопках у поселенні недалеко від кладовища залізного віку.

Вважається, що позолочений кинджал належав вождю давнього сарматського племені.

Позолочений церемоніальний меч знайдений в Актюбінської області Казахстану. (Фото АА)

За словами археологів, сармати, кочове плем'я іранського походження, що жило тут протягом всього залізного віку, ймовірно, використовували вівтар і меч під час культових ритуалів. Ці знахідки проливають світло на на побут сарматів VI і V століття до нашої ери.

У стародавні часи територія навколо гір Мугалжар була зеленою, вологою і багатою на золоту руду. Долина древніх річок Темір і Жем, розташована біля підніжжя гір Мугалжар, була маршрутом древніх людей. У цьому регіоні є знахідки, що відносяться до кам'яного віку.

З минулого року дослідники вивчають поселення бронзового століття в районі Каргали. Вони знайшли поселення древніх людей в печері Толеубулак у Мугалжарському районі. У печері, що простягнулася вздовж річки Толеубулак, археологи знайшли наскальні малюнки з петрогліфами кам'яного віку. Проводяться дослідження щодо введенню у науковий обіг символів кам'яного віку, які зображують флору і фауну.