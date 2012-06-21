Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Кам'яний вівтар і позолочений церемоніальний меч, що використовувався в ранньому залізному віці, були виявлені при розкопках уздовж річки Жагабулак біля підніжжя гір Мугалжар фахівцями Інституту археології ім. А. Маргулана.

Археологічні розкопки на кладовищі залізного віку розпочалися місяць тому в Мугалжарському районі Актюбінської області в Казахстані. Бронзові дзеркала, золоті пряжки і гачки були виявлені при розкопках у поселенні недалеко від кладовища залізного віку.

Вважається, що позолочений кинджал належав вождю давнього сарматського племені.

За словами археологів, сармати, кочове плем'я іранського походження, що жило тут протягом всього залізного віку, ймовірно, використовували вівтар і меч під час культових ритуалів. Ці знахідки проливають світло на на побут сарматів VI і V століття до нашої ери.

У стародавні часи територія навколо гір Мугалжар була зеленою, вологою і багатою на золоту руду. Долина древніх річок Темір і Жем, розташована біля підніжжя гір Мугалжар, була маршрутом древніх людей. У цьому регіоні є знахідки, що відносяться до кам'яного віку.

З минулого року дослідники вивчають поселення бронзового століття в районі Каргали. Вони знайшли поселення древніх людей в печері Толеубулак у Мугалжарському районі. У печері, що простягнулася вздовж річки Толеубулак, археологи знайшли наскальні малюнки з петрогліфами кам'яного віку. Проводяться дослідження щодо введенню у науковий обіг символів кам'яного віку, які зображують флору і фауну.