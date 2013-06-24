У столиці Китаю розпочав роботу перший обчислювальний центр штучного інтелекту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

«Пекін запустив свій перший обчислювальний центр штучного інтелекту«Ascend AI», аби підтримати все більший запит у місті на розумну обчислювальну потужність», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що створення центру було спільно профінансовано урядом пекінського району Меньтоугоу й компаніями ZGC Group та Huawei.

Центр надає підприємствам та дослідницьким інститутам послуги з обчислювання на основі апаратного та програмного забезпечення Ascend AI. Він уже уклав угоди із 47 клієнтами та пропонує проєктну обчислювальну потужність, що перевищує 248Р.

Новостворений центр планує продовжити розширюватися, у найближчій перспективі забезпечивши обчислювальну потужності 500Р, а в довготерміновій - 1000Р.

Нагадаємо, Україну вилучили зі списку країн, у яких заблокований чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT.