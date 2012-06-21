Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



На північному сході Китаю зберігся слід від астероїдної катастрофи, яка сталася вже під час існування людини розумної – 49 тисяч років тому. Вивченням величезного кратера зайнялися фахівці Інституту геохімії Академії наук КНР в Гуанчжоу, групу яких очолив професор Чень Мінь.

Ударний кратер від стародавньої астероїдного події виявили в китайській провінції Харбін приблизно два десятиліття тому – вчені помітили слід астероїда на супутникових фотографіях. Однак вивчення кратера розпочалося тільки в 2019 році.

«Аналіз кратера показав, що у нього незвичайне співвідношення глибини до ширини, що може пояснюватися як відносною молодістю утворення, так і величезною швидкістю астероїда. Скоріше за все, він врізався в Землю під більш гострим кутом, ніж астероїд, через якого сталося вимирання динозаврів», – говорить професор Мінь, уточнюючи, що глибина Іланьського ударного кратера складає 580 метрів, а ширина – 1850 метрів.

Вчені проаналізували керни з кратера, приділивши особливу увагу зразкам деревного вугілля, і з'ясували, що астероїд, діаметр якого становив майже 100 метрів, впав 49 тисяч років тому. Тобто, катастрофа сталася вже за часів людини розумної. Йдеться, як підкреслюють фахівці, про першу (і, можливо, єдину) космічної катастрофи такого масштабу в епоху людини розумної.