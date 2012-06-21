Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У Китаї археологи виявили ливарний цех, який відноситься до періоду між 640 і 550 роками до нашої ери. У ливарні виготовляли інструменти, прикраси і стандартизовані монети, що робить цех найстарішим нині відомим монетним двором у світі.

Здається, що зручніше круглої і легкої монетки нині не знайти! Однак гроші не завжди виглядали так витончено.

Знайдені артефакти дуже складно назвати «монетами». Вони більше схожі на лопатки з ручками, але ці предмети служили саме з цією метою ще тисячі років тому. Автори дослідження відзначають, що виявлення настільки древнього ливарного цеху, який займався виготовленням монет, проливає світло на походження стандартизованих грошей.

«Чеканка монет значно змінила економічні і соціальні інститути, як матеріально, так і ідеологічно», – пишуть дослідники. «Монети надали людським суспільствам нові способи оцінки багатства, престижу і влади».

Сьогодні найбільш ранніми монетами вважаються артефакти з Китаю, Західної Азії та Індії. Стародавні монетні двори, пов'язані з цими місцями, датуються приблизно тим же періодом часу, що і нова знахідка, однак жоден з них не проходив радіовуглецеве датування.

Нещодавно виявлений ливарний цех в містечку Гуаньчжуан, пройшов усі сучасні методи датування, що робить його «найстарішим у світі, надійно датованим, місцем карбування монет».

Історичні записи говорять, що Гуаньчжуан був містом і важливим адміністративним центром провінції Чжен, регіональної держави, яка існувала до виникнення Імператорського Китаю. Відомо, що жителі міста використовували монети, які були схожі на лопати.

«Методи карбування, використовувані в Гуаньчжуан, характеризуються серійним виробництвом і високим ступенем стандартизації і контролю якості, що вказує на те, що виробництво монет не було дрібномасштабним експериментом, а скоріше добре спланованим і організованим процесом», – йдеться в дослідженні.

«Ливарний завод Гуаньчжуан був заснований близько 770 р до н.е., але спочатку він в основному виробляв ритуальні посудини, зброю та інструменти», - сказав провідний автор дослідження доктор Хао Чжао з Університету Чженьчжоу.

«Приблизно через 150 років на цьому заводі почалася чеканка».

Хоча монетний двір в Гуаньчжуан був доданий пізніше, він виявився настільки успішним, що згодом спеціальні монетні двори були побудовані з нуля в інших місцях Китаю.

Протягом наступних 2000 років гроші будуть основним продуктом мідної промисловості.

«Виготовлення монет було одним з найбільш революційних фінансових інновацій в історії людства», каже вчений. Монети дозволяли легко торгувати, підраховувати і накопичувати багатство.

Існують дві домінуючі теорії про походження грошей: вони були створені для того, щоб продавці і покупці могли торгувати, або щоб уряди могли збирати податки і борги.

Важливо відзначити, що дві монети-лопати, які були знайдені в ливарному цеху, були зроблені в основному з міді з додаванням олова і свинцю. Спочатку вони були 14 сантиметрів у висоту і 6 сантиметрів завширшки.