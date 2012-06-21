Рідкісні скам'янілості динозавра з кладкою яєць виявлені вченими у східній китайській провінції Цзянси. Як повідомило в четвер агентство «Сіньхуа», вік знахідки складає близько 70 млн років.

Йдеться про скам'янілості дорослої особини динозавра сімейства тероподів. Знахідка включає в себе скелет динозавра, кладку яєць з ембріонами і гніздо. Двометровий динозавр, вказує агентство, лежить на кладці яєць так само, як сучасні птахи.

Як зазначив науковий співробітник Юньнаньського університету Бі Шуньдун, слова якого наводить агентство, знахідка дозволяє краще зрозуміти процес вилуплення динозаврів сімейства тероподів з яєць. Дослідження показали, що ембріони в кладці знаходяться на різній стадії розвитку, що свідчить про асинхронне вилуплення.

Повний текст дослідження опублікований в науковому журналі Science Bulletin.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»