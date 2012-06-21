Перший місяць весни пройде для українців під знаком франкофонії. Адже в березі всі поціновувачі французької мови та культури зможуть взяти участь в урочистостях, які відбудуться в межах фестивалю «Французька весна в Україні». Ці заходи у прес-центрі Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв (ГДІП) під час зустрічі послів інших країн, акредитованих в Україні, з журналістами та представниками громадськості анонсував виконавчий директор Французького інституту в Україні Матьє Арден.
Він зауважив, що інститут разом із посольствами франкомовних країн з 10 до 31 березня реалізує культурні заходи для популяризації французької культури та мови. Безпосередньо фестиваль «Французька весна» розпочнеться 1 квітня на Софійській площі, а завершиться 29 квітня під аркою Дружби народів. «Протягом місяця проведемо понад півсотні заходів у восьми містах України, більшість із яких будуть безкоштовними», — повідомив Матьє Арден. Він сподівається, що багато українців висловлять бажання ознайомитися з культурою Франції та пересвідчитися, наскільки міцні зв’язки між Києвом і Парижем.
Долучитися до березневих заходів, присвячених культурі франкомовних країн, присутніх запросив і посол Бельгії в Україні Люк Якобс. Бельгійське посольство збирається відкрити цю подію урочистим концертом у Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського. Люк Якобс переконаний, що такі заходи — це не лише можливість для франкомовної громади поспілкуватися, а й нагода для тих, хто вивчає французьку мову, долучитися до цієї культури.
Люк Якобс представив присутнім Почесного консула Бельгії у Львові Ярослава Гарцулу, який є автором і упорядником видання «Бельгія: така далека, така близька...». Його підготували до 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між нашими державами. Ярослав Гарцула презентував книжку і наголосив, що українці й бельгійці значно ближчі одне до одного, ніж здається на перший погляд. У книжці чимало цікавих фактів з історії Бельгії та України.
На зустрічі в прес-центрі ГДІП виступив держсекретар вітчизняного МЗС Андрій Заєць. Він нагадав, що Президент Петро Порошенко оголосив 2017-й Роком української революції 1917—1921 років і повідомив, що з цієї нагоди в Україні відбудуться важливі заходи із вшанування визвольних змагань, до організації яких долучаться зокрема ГДІП і Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин. А наприкінці року, 22 грудня, у Києві відзначатимуть 100-річчя від дня створення першого українського Міністерства закордонних справ.
На публічне обговорення під час зустрічі було винесено виступи посла Республіки Корея Лі Янг-Гу про нові форми публічної дипломатії та посла Пакистану Атара Аббаса про роль ЗМІ у конфліктних ситуаціях.
Мішель ОРАНЖ
для «Урядового кур’єра»