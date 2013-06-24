В Україні ще не досягли 70% охоплення вакцинацією повною первинною серією проти COVID-19. Про це йшлося на виїзній нараді, присвяченій Всесвітньому та Європейському тижням імунізації, які відзначали наприкінці квітня. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час наради команда МОЗ представила розгорнутий аналіз вакцинальної кампанії проти ковіду у 2021–2023 роках: навела приклади кращих практик, висновки, поділилася подальшими планами.

Крім того, учасникам заходу представили оновлені глобальні рекомендації ВООЗ щодо вакцинації проти COVID-19 та зміни до Дорожньої карти зі впровадження вакцини проти цього захворювання і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію в Україні у 2021 – 2023 роках.

Так, за всебічної підтримки міжнародних партнерів система охорони здоров’я України долає виклики, повʼязані з повномасштабною війною. Але не варто забувати про глобальну пандемію COVID-19, адже хвороба нікуди не зникла. Щотижня в Україні від наслідків хвороби вмирає майже сто людей. Більшість із них – старші за 60 років.

Водночас вакцина в країні є, тож варто пройти імунізацію, щоб захистити себе від важкого перебігу коронавірусної хвороби та можливих ускладнень.

За даними ВООЗ, станом на 1 січня 2023 року мешканці України отримали 34 939 868 доз вакцини проти COVID-19, причому 90% з них введено до повномасштабного вторгнення росії. З огляду на ці темпи вакцинації, організація рекомендує Україні зосередитися на таких стратегіях:

збільшення рівня охоплення первинною серією вакцинації людей літнього віку, людей з ослабленим імунітетом і осіб із супутніми захворюваннями незалежно від віку;

підтримка рівня охоплення бустерною дозою людей літнього віку, людей з ослабленим імунітетом і осіб із супутніми захворюваннями кожні 6–12 місяців;

введення бустерної дози під час вагітності для дорослих і підлітків, якщо останню дозу було введено більш ніж 6 місяців тому;

підтримка рівня охоплення бустерною дозою працівників критичних служб (медиків) кожні 12 місяців тощо.

Національна технічна група експертів з питань імунізації (НТГЕІ) розгляне рекомендації ВООЗ і може рекомендувати Міністерству охорони здоров’я врахувати їх.