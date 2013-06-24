3 грудня 2022 року Перша Леді Олена Зеленська відкрила Форум «Філософія спроможності”, організований Міністерством соціальної політики до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Про це повідомляє Урядовий портал.

У форумі, окрім Міністра соціальної політики Оксани Жолнович, взяли участь Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська, уповноважена Президента з питань безбар’єрності Тетяна Ломакіна, інші державні діячі, громадські активісти та представники міжнародних організацій.

У рамках Форуму були обговорені нові підходи до самореалізації через зайнятість, реабілітацію та соціальні послуги, відновлення та розвиток спроможності людей з інвалідністю, зокрема, з урахуванням викликів війни.

Всього понад 200 людей заходу взяли участь у двох тематичних панелях: «Самореалізація через зайнятість» та «Нова формула відновлення”.

У виступі Перша Леді Олена Зеленська акцентувала на терміні «філософія спроможності», винесеному в назву форуму.

«Спроможність – це здатність до здійснення. І водночас спроможність – це й наявність сприятливих умов, обставин, які допомагають у здійсненні. Мені здається, що це формула нашої сьогоднішньої дискусії: які умови мають бути створені в державі та суспільстві, щоб кожна людина в Україні, зокрема з інвалідністю, була спроможна жити на повну, реалізовувати себе, не мати бар’єрів», – сказала Олена Зеленська.

Оксана Жолнович представила візію соціальної політики, що впроваджується командою Міністерства для людей з інвалідністю. Також, вона наголосила на важливості комплексного механізму підтримки працевлаштування і зайнятості людей з інвалідністю.

«Сьогодні лише 15% людей з інвалідністю змогли працевлаштуватись. Наша головна мета - допомогти людям з інвалідністю вийти в економічну самостійність та бути залученими в суспільні процеси. Тому ми акцентуємо увагу на можливостях людей, на їхніх талантах та здібностях - це шлях до інклюзивності, який руйнує бар’єри в сприйнятті суспільством цієї категорії осіб»– сказала Оксана Жолнович.

Також Міністр підкреслила, що соціальна послуга стане важливим компонентом нової системи разом з реабілітацією. Людина отримуватиме комплексний супровід спеціалістами у найкоротші терміни. Це допоможе їй швидше повернутися до повноцінного життя та значно спростить адаптацію до нових умов функціонування.

Про цілі, які ставить собі держава у досягненні безбар’єрності та створенні можливостей для спроможності й соціальної включеності людей з інвалідністю розповіла Тетяна Ломакіна, радниця-уповноважена Президента України з питань безбар’єрності.

«Після перемоги у війні нас чекає велике відновлення. Йдеться про відбудову дитячих садків, шкіл та офісів. Ми заклали потужну основу доступності інфраструктури. Тепер ці зміни мають підхопити спеціалісти, які проектують будівлі. Та зручними для людей з інвалідністю мають бути і вулиці, і транспорт. Також є чутливі питання моніторингу під час будівництва споруд та контролю при введенні в експлуатацію. І ми маємо знайти відповіді на ці питання вже найближчим часом»,– зазначила Тетяна Ломакіна.

Заступник керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська підкреслила важливість запровадження цивілізованого ринку соціальних послуг.

«Під час війни питання надання соціальних послуг набуло особливої актуальності, оскільки багато людей залишилися без догляду та допомоги рідних і близьких. Тому зараз ми працюємо над впровадженням цивілізованого ринку - вже стартував пілотний проект впровадження реєстру надавачів соціальних послуг та його публічної частини. Його повноцінний запуск в експлуатацію сприятиме підвищенню рівня якості послуг завдяки конкуренції та прозорості»,– сказала Юлія Соколовська.

Про запровадження комплексних мультидисциплінарних команд розповів Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Наразі ми працюємо над забезпеченням ефективної співпраці медичних закладів та протезистів. Це є дуже важливим кроком у зміні підходів до реабілітації та протезування. Вводиться мультидисциплінарний підхід, оновлюється нормативно-правова база, а також створюються умови для навчання та підготовки фахівців з реабілітації, які безпосередньо надають допомогу. В умовах повномасштабної війни важливим завданням також є зміна свідомості та ставлення кожного з нас до людей з інвалідністю”,– зазначив Віктор Ляшко.

«Міжнародний день людей з інвалідністю має задачу привернути увагу до важливої мети - кожна людина має право бути рівноцінною частиною суспільства. Україна має успіхи на цьому шляху, зокрема, у запровадженні прогресивного законодавства, яке забезпечує права людей з інвалідністю. Також заслуговують на увагу інноваційні інструменти у вигляді цифрових сервісів для людей з інвалідністю»,– підкреслив важливість впровадження змін і В.о. Постійного представника ПРООН в Україні Яко Сільє.

Довідково

Щороку до Міжнародного дня людей з інвалідністю представники центральних органів виконавчої влади, громадських та міжнародних організацій, осіб з інвалідністю обговорюють нагальні питання.

У 2022 році Форум «Філософія спроможності» покликаний сформувати спільне бачення безбар'єрного середовища в Україні та поінформувати про нові державні політики, пов'язані з працевлаштуванням, реабілітацією, наданням соціальних послуг та сервісів для людей з інвалідністю та їх сімей, впровадженням цифрових технологій для відновлення та професійної реалізації людей з урахуванням їх потреб, зумовлених інвалідністю.

Форум організовано Мінсоцполітики за підтримки ПРООН, Уряду Південної Кореї, Уряду Німеччини та ІСАР Єднання .