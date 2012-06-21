12 серпня у Києві стартував Міжнародний оборонний інвестиційний форум, присвячений пошуку нових напрямів розвитку оборонної промисловості України. Форум проводиться на майданчику Х Фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2021: Україна і Світ», присвячений відзначенню 30-ї річниці незалежності України на виконання Указу Президента України.
Під час відкриття заходу віце-прем’єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський зазначив: «Цьогорічний захід покликаний об’єднати під одним дахом, окрім науковців та юних винахідників, виробників та споживачі продукції, потенційних інвесторів з метою формування належної комунікації та результативної співпраці».
Віце-прем’єр-міністр також зауважив, що «Україна має потужний науково-технічний потенціал та перспективне молоде покоління, стимулювання та розвиток якого сьогодні забезпечує майбутнє нашої держави».
За його словами, у рамках форуму учасники мають можливість ознайомитися з низкою інвестиційних проектів, успішна реалізація яких була б корисною для підвищення обороноздатності, розвитку оборонно-промислового та технологічного потенціалу, а також експортних можливостей нашої країни.
Організатором Міжнародного оборонного інвестиційного форуму є Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.
Співорганізаторами заходу виступили: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського); Міністерство оборони України (Міноборони); Міністерство закордонних справ України (МЗС); Міністерство освіти та науки України (МОН); Державне космічне агентство України (ДКА); Державний Концерн «Укроборонпром» (ДК «Укроборонпром»); Громадська Спілка «Ліга оборонних підприємств України» (ГС «Ліга оборонних підприємств України»); Громадська Спілка «Асоціація виробників озброєння та військової техніки України» (ГС «Асоціація виробників озброєння та військової техніки України»); Об'єднання організацій роботодавців «Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України»; Національна академія наук України (НАН); Державна інноваційна фінансово-кредитна установа.
У Форумі беруть участь представники органів державної влади України, дипломатичних корпусів, українських та іноземних інвесторів з більш ніж двадцяти країн, інноваційних кластерів міст / регіонів, члени міжнародних представництв інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge Ukraine», керівники підприємств у сфері оборонно-промислового комплексу.
Захід проходить за адресою: майданчик «Sikorsky Challenge 2021», Київський політехнічний інститут, проспект Перемоги, 37, м. Київ.