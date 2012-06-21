Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



Останні кілька років до Полтави стали приїжджати все більше туристів, але місцеві влада й населення тільки цим не задовольняються й роблять усе можливе для того, аби перетворити місто в один із туристичних центрів України. З цією метою у Полтаві реалізовують різні цікаві проєкти, які сприяють підвищенню зацікавленості туристів. Так, Полтава стала наполовину велосипедним містом, у міських парках і скверах встановлюють принадні для любителів селфі вироби з металу й дерева, розробляють нові туристичні маршрути тощо.

Ще однією такою принадою для туристів і гостей міста найближчим часом може стати автономна Wi-Fi-точка на сонячних батареях із можливістю зарядки гаджетів, так зване «сонячне дерево», яку планують облаштувати в самому серці Полтави, в Корпусному парку. Ця ініціатива знайшла достатньо підтримки на цьогорічному конкурсі з партиципаторного бюджетування. У разі її затвердження на сесії міськради, на реалізацію проєкту з міського бюджету нададуть триста тисяч гривень. Окрім сонячних батарей і панелей для зарядки пристроїв, у суму входить облаштування доріжок та освітлення, а також монтування 4G- модему. Тобто, від нього також можна буде підключитися до інтернету.