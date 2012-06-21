Інклюзивно-ресурсний центр відкрили на базі школи-ліцею, використавши на його створення майже 200 тисяч гривень з місцевого бюджету та 180 тисяч освітньої субверції. У ньому надаватимуть корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги дітям з особливими освітніми потребами від двох до вісімнадцяти років. Як повідомила директор центру Марина Гончарук, сьогодні в закладі працюють учителі — логопед, дефектолог, реабілітолог та практичний психолог. «Це буде новітній заклад, який, я впевнений, виправдає ті завдання, що на нього поклали, і ті сподівання, які висловлюють батьки. Вірю, що у нас усе вийде і ми кожного року покращуватимемо якість освітніх послуг», — сказав під час відкриття Козятинський міський голова Олександр Пузир. Центр оснащений предметно-ігровим і розвивально-корекційним обладнанням. Тут зможуть отримувати допомогу не тільки дітки та їхні батьки, а й педагоги, адже багато дітей із особливими освітніми потребами відвідують загальноосвітні навчальні заклади. Головна мета створення інклюзивно-ресурсного центру — забезпечення однакових можливостей на здобуття дошкільної та середньої освіти всім дітям. Заклад співпрацюватиме з іншими установами та громадськими організаціями, які діють у місті та опікуються дітьми з особливими потребами.
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