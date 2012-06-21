Урок фізичної культури для школярів Кримківського НВК у Шполянському районі на Черкащині недавно вперше відбувся в новому спортивному залі. Приміщення для занять спортом тут облаштували за кошти державного і міського бюджетів. На врочисте відкриття спортзалу завітали голова міської громади Сергій Кравченко та інші почесні гості.
Для облаштування спортзалу відвели частину приміщення Кримківської філії центру культури та дозвілля, яка потребувала значного ремонту. На підведення опалення, реконструкцію зали, облаштування роздягальні та придбання спортивного інвентарю витратили близько 360 тисяч гривень.
Учні Кримківського НВК із задоволенням відвідують уроки фізкультури в новому спортзалі. Вони мають змогу тренуватися і в позаурочний час. Увечері для всіх охочих школярів працює спортивний гурток під керівництвом учителя фізичного виховання Юрія Шевченка.