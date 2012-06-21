Упродовж десяти днів у Львові триватиме міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt. Його організували вдруге.
«1808 року молодший син Вольфганга Амадея Моцарта Франц Ксавер приїхав з Відня до Львова, щоб присвятити себе творенню та подальшому розвитку музичних традицій, — зазначила засновник та арт-директор фестивалю LvivMozArt Оксана Линів. — Як він згуртував навколо себе тодішню мистецьку та суспільну еліту міста, так і ми збираємося на 10 насичених подіями днів — для втілення нових ідей, пошуку вражень і незабутніх емоцій для всіх учасників та слухачів фестивалю».
Учасники цього великого музичного свята виступатимуть не лише у Львівському національному театрі опери та балету ім. С. Крушельницької. Як поінформували у прес-службі міської ради, фестивальними місцями стануть також палац Потоцьких, трамвайне депо, Свірзький замок, новозбудований тимчасовий концертний майданчик Mozart Arena. Організатори нинішнього музичного свята обіцяють прем’єри, експериментальні проекти, виступи визнаних зірок міжнародного масштабу, відкриття нових імен. У програмі LvivMozArt — симфонічні та камерні концерти, опери, звучатиме духовна музика тощо.